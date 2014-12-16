



Сетевое реле MP-040W1 (универсальный блок дистанционного управления) Часто возникает ситуация, когда есть необходимость передать сигнал управления или сигнализации между двумя удаленными объектами. Например, нужно передать нажатие кнопки, замыкание/размыкание датчика, проконтролировать включение /выключение устройства. В том случае, если при строительстве были проложены резервные провода – то проблем с осуществлением передачи команд не возникнет. Но что делать, если лишних проводов не предусмотрели? В таком случае есть несколько вариантов решения поставленной задачи: - Проложить необходимые провода, что не всегда возможно и может быть затратно. - Использовать управление по радиоканалу, что не обеспечивает 100% надежность. - Использовать существующую локальную сеть Ethernet ( в том числе и беспроводную WiFi). Мы предлагаем Вам остановить выбор на последней варианте, и продемонстрируем, как с помощью сетевого реле MP-040W1 можно без усилий и затрат решить поставленную задачу. Современная жизнь уже не возможна без компьютерной сети. Практически любой объект или помещение, где может находится человек, обеспечено доступом к локальной вычислительной сети, а через нее и к глобальной сети интернет. С помощью сети, люди получают возможность не только обмениваться информацией меду собой, получать информацию и услуги связи, видеонаблюдения, телевидения, слушать музыку, просматривать кино и т.д. Особо хочется отметить возможность управлять различными устройствами, что не только обеспечивает удобство, но и существенно экономит время и энергоресурсы (интернет вещей, умный дом, цифровое здание). К сожалению, существующие системы, ввиду задачи обеспечить огромное количество функций слишком сложны и громоздки, требуют для установки, настройки и ремонта квалифицированный персонал. В тоже время, не всегда требуются такие большие возможности. Иногда достаточно иметь простую возможность управлять чем либо дистанционно, или контролировать какой либо процесс. Не все люди, готовы использовать высокотехнологичные гаджеты для включения света и обогрева, большинство, по прежнему, пользуется для этого обычными кнопками и выключателями. Наше сетевое реле позволяет реализовать эти возможности, причем очень простым способом. Рассмотрим такую ситуацию: В здании, в подвале установлена система водоснабжения (насосы), и в какой-то момент происходит прорыв трубы. Нужно быстро выключить из диспетчерской, которая на другом этаже или даже здании. Для этого в диспетчерской есть кнопка аварийного выключения. Можно также рассмотреть случаи включения дистанционного включения, насосов системы пожаротушения, дымоудаления, дистанционного включения питания подъемников инвалидов, освещения двора, дежурного освещения в коридорах(холлах, лестницах), кнопок вызова персонала в гостинице, включения/выключения отопления, вентиляции, полива газонов, аварийной перезагрузки сетевого и компьютерного оборудования, управления дверями, воротами, шлагбаумами, аварийного отключения оборудования и участков лини й энергоснабжения. Кроме того, сетевое реле MP-040W1, в отличие от аналогов позволяет получить сигнал обратной связи непосредственно от объекта управления (снять именно с оборудования), что позволяет на 100% контролировать процесс включения/выключения и обеспечить очень высокую надежность. Для работы устройств не требуется выход в интернет, и достаточно организовать простейшую компьютерную сеть. Варианты использования сетевого реле MP-040W1: - Системными администраторами для дистанционногой перезагрузки серверов и другого оборудования; - Дистанционное управление освещением на больших объектах; - Дистанционное управление электронными замками дверей либо турникетов, шлагбаумов; - Управления системой вентиляции; Сравнение MP-040W1 с другими системами: MP-040W1 Китай RS-04 Управление реле через WEB интерфейс + - + Управление через китайский сервер - + - Гарантия 36 месяцев + - - Управление одним реле через другое (по цепочке) + - - Доступная цена + + - Простота настройки + - + Русскоязычная понятная документация + - + Возможность доработки под требования заказчика + - - Специальное ПО для мониторинга и контроля работы оборудования в реальном времени. + - - Многоуровневое тестирование перед продажей + - - Качественные комплектующие. Позволяют обеспечивать быструю и надежную связь + - - Блок управления MP-040W1 имеет следующие технические характеристики: Напряжение питания, В: 9-12

Ток потребления, А макс: 0,25

Количество входов на замыкание/размыкание: 8

Количество выходных каскадов: 8

Тип выходного каскада: общий коллектор

Максимальное коммутируемое напряжение выходным каскадом, В: 24

Максимальный ток выходного каскада, А: 1

Минимальное время срабатывания, сек: 0,5

Максимальная задержка срабатывания, сек: 15

Минимальное время воздействия входного сигнала для гарантированного замыкания (срабатывания) выходного каскада с общим коллектором, сек: 2

Минимальное время замыкания выходного каскада при получении сигнала от второго устройства, сек: 2

Диапазон рабочих температур, ºС: +5÷45

Относительная влажность, % не более: 80

Исполнение корпуса: IP40

Конструктив: настенное накладное крепление

Габаритные размеры, мм: 162х103х35

Вес, г: 148

Срок службы, не менее: 5 лет Паспорт Программное обеспечение



Имеется в наличии: Много



